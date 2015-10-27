Дизайн главной страницы интернет магазина (без вёрстки)

Здравствуйте.

Требуется разработать дизайн главной страницы интернет магазина ручного инструмента knipex-pro.ru/

Дизайн должен быть современным, ярким. Сайт который нам нравятся: bessey-shop.ru/

Сайт резиновый, поэтому все элементы должны быть в большом разрешении.

Шапка сайта должна отображать вид деятельности магазина. У компании KNIPEX есть инструменты – визитная карточка (фото во вложении) Их надо разместить в шапке, их количество и размер на ваше усмотрение.

Также в шапке надо разместить статьи:

о нас, доставка и оплата, контакты, отзывы, полезная информация, статьи.

Информация:

Часы работы (Работаем без выходных 09:00 – 21:00)

Телефон +7 (495) 347 26 78

Кнопка "перезвоните мне"

Электронная почта [email protected]

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Меню слева, фото категорий и общий фон на ваше усмотрение. Главное, чтобы всё смотрелось гармонично.

Логотип (во вложении) без подписи Pro, это для того чтобы вы могли менять цвет подписи на тот который будет нужен.

Шрифт подписи: Brush Script Std

Ждём Ваших предложений.