Создать\сверстать Landing Page 2-4шт. 5-8 блоков на одном из готовых движков(редакторы wix\lpgen.. etc) качественная картинка и продающий текст обязателен! (текст могу взять на себя).Бюджет и сроки минимальны, обговариваются! В перспективе на постоянной основе сотрудничество.
Дизайн главной страницы интернет магазина (без вёрстки)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Требуется разработать дизайн главной страницы интернет магазина ручного инструмента knipex-pro.ru/
Дизайн должен быть современным, ярким. Сайт который нам нравятся: bessey-shop.ru/
Сайт резиновый, поэтому все элементы должны быть в большом разрешении.
Шапка сайта должна отображать вид деятельности магазина. У компании KNIPEX есть инструменты – визитная карточка (фото во вложении) Их надо разместить в шапке, их количество и размер на ваше усмотрение.
Также в шапке надо разместить статьи:
о нас, доставка и оплата, контакты, отзывы, полезная информация, статьи.
Информация:
Часы работы (Работаем без выходных 09:00 – 21:00)
Телефон +7 (495) 347 26 78
Кнопка "перезвоните мне"
Электронная почта [email protected]
Поиск
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Меню слева, фото категорий и общий фон на ваше усмотрение. Главное, чтобы всё смотрелось гармонично.
Логотип (во вложении) без подписи Pro, это для того чтобы вы могли менять цвет подписи на тот который будет нужен.
Шрифт подписи: Brush Script Std
Ждём Ваших предложений.
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