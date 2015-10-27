Дизайн главной страницы интернет магазина (без вёрстки)

$100
Дизайн сайтовЗакрыт40 заявок266 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте. 

Требуется разработать дизайн главной страницы интернет магазина ручного инструмента knipex-pro.ru/ 

Дизайн должен быть современным, ярким. Сайт который нам нравятся: bessey-shop.ru/ 

Сайт резиновый, поэтому все элементы должны быть в большом разрешении. 

Шапка сайта должна отображать вид деятельности магазина. У компании KNIPEX есть инструменты – визитная карточка (фото во вложении) Их надо разместить в шапке, их количество и размер на ваше усмотрение. 

Также в шапке надо разместить статьи: 

о нас, доставка и оплата, контакты, отзывы, полезная информация, статьи. 

Информация: 

Часы работы (Работаем без выходных 09:00 – 21:00) 

Телефон +7 (495) 347 26 78 

Кнопка "перезвоните мне" 

Электронная почта [email protected] 

Поиск 

Корзина 

Меню слева, фото категорий и общий фон на ваше усмотрение. Главное, чтобы всё смотрелось гармонично. 

Логотип (во вложении) без подписи Pro, это для того чтобы вы могли менять цвет подписи на тот который будет нужен. 

Шрифт подписи: Brush Script Std 

Ждём Ваших предложений.

8 лет назад
avalman
48 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
  • Похожие заказы

  • Создать\сверстать Landing Page

    Создать\сверстать Landing Page 2-4шт.  5-8 блоков на одном из готовых движков(редакторы wix\lpgen.. etc) качественная картинка и продающий текст обязателен! (текст могу взять на себя).Бюджет и сроки минимальны, обговариваются! В перспективе на постоянной основе сотрудничество.

    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Визитка, для менеджеров по продажам, в сайтбар сайта

    Не сложилось у меня в жизни с дизайном, точнее я представляю как могло бы выглядеть неплохо, но сам это сделать не умею. Потому надеюсь что найду человека, который за небольшие вознаграждение, будет исправлять мое неумение.  Задачи: ...

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн сайта пиццерии

    Сайт от сервиса Gollos. Нужно настроить дизайн и добавить несколько функций: Внешне хочу получить похожее на этот сайт: [url=https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdodopizza.ru%2FDomodedovo]https://dodopizza.ru/Domodedovo[/url] Сверху шапка в такой же сути: лого / лозунг / телефон ссылка на соц сети (Вк и инстаграм) / корзина меню со ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов31 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Новый дизайн для сайта fauna-nf.ru

    Созрели до создания нового современного сайта. Основные пожелание к кандидату- понимание вопросов юзабилити. Есть что то наподобие ТЗ. Приветствуется возможность общения по skype Жду предложения по стоимости/сроки и портфолио )

    Дизайн сайтов21 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн посадочной по прототипу

    $76

    Добрый день уважаемые дизайнеры,    Нужна ваша помощь в дизайне посадочной страницы на основе прототипа. Есть разработанный фирменный стиль и контент. Нужно выдержать стиль. Прототип https://yadi.sk/d/fqJj6OSnk3tXX Стиль: https://yadi.sk/d/M1TtJ59Qk3tcm (есть cdr) бюджет в рублях: 5000p.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Дизайн сайта + помочь с разработкой интерфейса

    Есть хорошая идея создания сайта, движок уже в процессе написания, а вот с  дизайном возникли проблемы, хоть и выдал деньги на него ничего толком так и не получил. Ищу талантливого дизайнера, который работает не по строгому ТЗ и ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Нужен макет онлайн магазина электроники (наушников)

    Добрый день, Ищем веб-дизайнера с опытом создания макетов онлайн магазинов. Нужен макет онлайн магазина электроники (наушников). Дизайн нужно будет сделать адаптивным. Детальное техническое задание будем обсуждать с исполнителем. Сюда прошу писать только людям с опытом, указывать примерную или точную ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Дизайн сайта дилера известного автомобильного бренда

    $1000

    Здравствуйте. Подробности только выбранному кандидату. Шаблонов на данный момент 16 штук. Много однотипных и простых. Дизайн адаптивный. Буду рассматривать дизайнеров с тематическими работами в портфолио, либо _около_тематическими. Пожалуйста, будьте внимательны. Бюджет до 60.000 руб. Безнал (предпочтительнее), договор. Оплата в два этапа.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов34 заявки
    Закрыт
    8 лет назад