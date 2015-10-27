Создать\сверстать Landing Page

Дизайн сайтовЗакрыт22 заявки369 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Создать\сверстать Landing Page 2-4шт.  5-8 блоков на одном из готовых движков(редакторы wix\lpgen.. etc) качественная картинка и продающий текст обязателен! (текст могу взять на себя).Бюджет и сроки минимальны, обговариваются! В перспективе на постоянной основе сотрудничество. 

8 лет назад
baltiknet
40 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
  • Похожие заказы

  • Визитка, для менеджеров по продажам, в сайтбар сайта

    Не сложилось у меня в жизни с дизайном, точнее я представляю как могло бы выглядеть неплохо, но сам это сделать не умею. Потому надеюсь что найду человека, который за небольшие вознаграждение, будет исправлять мое неумение.  Задачи: ...

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн сайта пиццерии

    Сайт от сервиса Gollos. Нужно настроить дизайн и добавить несколько функций: Внешне хочу получить похожее на этот сайт: [url=https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdodopizza.ru%2FDomodedovo]https://dodopizza.ru/Domodedovo[/url] Сверху шапка в такой же сути: лого / лозунг / телефон ссылка на соц сети (Вк и инстаграм) / корзина меню со ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов31 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Новый дизайн для сайта fauna-nf.ru

    Созрели до создания нового современного сайта. Основные пожелание к кандидату- понимание вопросов юзабилити. Есть что то наподобие ТЗ. Приветствуется возможность общения по skype Жду предложения по стоимости/сроки и портфолио )

    Дизайн сайтов21 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн посадочной по прототипу

    $76

    Добрый день уважаемые дизайнеры,    Нужна ваша помощь в дизайне посадочной страницы на основе прототипа. Есть разработанный фирменный стиль и контент. Нужно выдержать стиль. Прототип https://yadi.sk/d/fqJj6OSnk3tXX Стиль: https://yadi.sk/d/M1TtJ59Qk3tcm (есть cdr) бюджет в рублях: 5000p.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Дизайн сайта + помочь с разработкой интерфейса

    Есть хорошая идея создания сайта, движок уже в процессе написания, а вот с  дизайном возникли проблемы, хоть и выдал деньги на него ничего толком так и не получил. Ищу талантливого дизайнера, который работает не по строгому ТЗ и ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Нужен макет онлайн магазина электроники (наушников)

    Добрый день, Ищем веб-дизайнера с опытом создания макетов онлайн магазинов. Нужен макет онлайн магазина электроники (наушников). Дизайн нужно будет сделать адаптивным. Детальное техническое задание будем обсуждать с исполнителем. Сюда прошу писать только людям с опытом, указывать примерную или точную ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Дизайн сайта дилера известного автомобильного бренда

    $1000

    Здравствуйте. Подробности только выбранному кандидату. Шаблонов на данный момент 16 штук. Много однотипных и простых. Дизайн адаптивный. Буду рассматривать дизайнеров с тематическими работами в портфолио, либо _около_тематическими. Пожалуйста, будьте внимательны. Бюджет до 60.000 руб. Безнал (предпочтительнее), договор. Оплата в два этапа.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов34 заявки
    Закрыт
    8 лет назад