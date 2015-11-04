Дизайн посадочной по прототипу

Есть хорошая идея создания сайта, движок уже в процессе написания, а вот с дизайном возникли проблемы, хоть и выдал деньги на него ничего толком так и не получил. Ищу талантливого дизайнера, который работает не по строгому ТЗ и ...
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Добрый день уважаемые дизайнеры,
Нужна ваша помощь в дизайне посадочной страницы на основе прототипа.
Есть разработанный фирменный стиль и контент. Нужно выдержать стиль.
Прототип https://yadi.sk/d/fqJj6OSnk3tXX
Стиль: https://yadi.sk/d/M1TtJ59Qk3tcm (есть cdr)
бюджет в рублях: 5000p.
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