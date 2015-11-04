Дизайн посадочной по прототипу

$76
Дизайн сайтовЗавершен24 заявки305 просмотров
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Добрый день уважаемые дизайнеры,   

Нужна ваша помощь в дизайне посадочной страницы на основе прототипа.

Есть разработанный фирменный стиль и контент. Нужно выдержать стиль.

Прототип https://yadi.sk/d/fqJj6OSnk3tXX

Стиль: https://yadi.sk/d/M1TtJ59Qk3tcm (есть cdr)

бюджет в рублях: 5000p.

8 лет назад
virom-barnaul
Виталий 
42 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
bergun
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$76
4 дня
Рекомендую Евгения! Работа четко, быстро и в срок! Качество работы устроило
Рекомендую Виталия как надежного заказчика. Был предоставлен подробный план-макет для разработки лэндинга, правки были по существу. Оплата поступила в оговоренный срок. Надеюсь на продолжение сотрудничества.
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