Требуется специалист для комплексной доработки сайта. Тематика сайта - медицина, многопрофильная клиника. Виды работ: 1. Модификация информации на существующих страницах. 2. Создание новых страниц. 3. Внесение изменений в меню. 4. Рерайт/копирайт для новых страниц. 5. Адаптация имеющегося и поиск нового графического материала ...
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Требуется разработка дизайна сайта юридических онлайн консультаций с адаптацией под мобильные устройства. Свою цену за работу можно предложить в заявке.
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