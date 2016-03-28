Разработка дизайна для главной и двух внутренних страниц

Создание дизайн-макета лэндинга (landing page) Нужен дизайнер для создания PSD-макета лэндинга (landing page). Если Вы знаете ответы на следующие вопросы, то я с радостью готова с Вами работать: - Что такое сетка и как ей пользоваться?;) - Почему ширина ...