ЦА - Ж от 20 до 55 Исходный ленд - http://b.chocoslim.org Фото продукта - http://chocoslim.org/iframe/img/logo.png Адаптация: 1. Холст 1920px; Контент 970px. 2. Холст 970px; Контент 768px. 3. Холст 768px; Контент 640px. 4. Холст 640px; Контент 480px. 5. Холст 480px; Контент 320px.
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Всем привет, дорогие коллеги! Нужен дизайн лендинга - https://moqups.com/pushkins/6D5JCXIO/p:a9c2d7d71
сроки: 2-3 дня, оплата - 2000 рублей
Подробности кандидату.
Пожалуйста, стучитесь в личку, в сообщении указывайте ссылки на Ваши работы (если есть похожие - классно, если нет - не беда)
Очень хочется найти кого-то, с кем будем работать долго и быстро и много! (похожих макапов у меня тут вагон с тележкой) Спасибо и хорошего дня!
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