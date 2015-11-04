Всем привет, дорогие коллеги! Нужен дизайн лендинга - https://moqups.com/pushkins/6D5JCXIO/p:a9c2d7d71

сроки: 2-3 дня, оплата - 2000 рублей

Подробности кандидату.

Пожалуйста, стучитесь в личку, в сообщении указывайте ссылки на Ваши работы (если есть похожие - классно, если нет - не беда)

Очень хочется найти кого-то, с кем будем работать долго и быстро и много! (похожих макапов у меня тут вагон с тележкой) Спасибо и хорошего дня!