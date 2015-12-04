Изменить лендинг

См. ТЗ. Срок - 1 день.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно переделать готовый лендинг (исходники psd, шрифты есть) - заменить текст и некоторые картинки/иконки.
С вас ссылки на лендинги в портфолио. Подробное ТЗ - тем кто заинтересует.
- Похожие заказы
- $48Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт8 лет назад
- $90
Необходим дизайн главной страницы сайта. Прототип прикреплен. Логотип есть, пожелания по дизайну вышлю после выбора исполнителя. От вас нужны сроки и стоимость (желательно в рублях, если в долларах то считаем по курсу 1$ = 50р) Если есть реализованные проекты ...Завершен8 лет назад
Необходимо сделать дизайн для почтовой рассылки. Весь текст для шаблона есть, понимание что там обязательно должно присутствовать тоже. Всю информацию предоставим. Цена вопроса - 500 руб. Оплата на wmr по приемке и завершении. На выходе нужен будет ...Завершен8 лет назад
Требуется оформить три программы в одном стиле, с темой дизайна, Нового Года. Программы в файлах. Можно менять порядок набора, шрифт и т.д. Приветствуется неожиданные решения.Завершен8 лет назад
Требуется редизайн сайта самописца. Необходимо сайт доработать, создать доп. рубрики, сделать мобильную версию сайта, улучшить админку.Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно создание дизайна сайта + качественная верстка (мобильная включительно). Тематика: игры онлайн, даю вводные данные на основе чего нужно сделать дизайн и сверстать.Дизайн сайтов24 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $40
Требуется не слишком сложный дизайн сайта азартных игр.Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт8 лет назад
- $100
Необходимо разработать дизайн (шаблон) правовой тематики пригодный для установки на движок форума phpBB. [b]ВНИМАНИЕ![/b] Нужен не просто дизайн, а [b]готовый для установки[/b] шаблон под phpBB! [i]Обязательная передача всех исключительных прав на дизайн (шаблон) и его компоненты.[/i]Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте. Требуется разработать дизайн сайта-магазина по продаже театрального и сценического оборудования, различных театральных материалов. Хочется увидеть яркий, красочный дизайн, особенно в шапке сайта. Но при этом достаточно аккуратный - не до ряби в глазах. Возможен вариант яркой ...Дизайн сайтов36 заявокЗакрыт8 лет назад