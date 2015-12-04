Изменить лендинг

Необходимо сделать дизайн для почтовой рассылки. Весь текст для шаблона есть, понимание что там обязательно должно присутствовать тоже. Всю информацию предоставим. Цена вопроса - 500 руб. Оплата на wmr по приемке и завершении. На выходе нужен будет ...