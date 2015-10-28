Оформить шаблон для рассылки

Дизайн сайтовЗавершен2 заявки110 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо сделать дизайн для почтовой рассылки. 

Весь текст для шаблона есть, понимание что там обязательно должно присутствовать тоже. Всю информацию предоставим. 

Цена вопроса - 500 руб. Оплата на wmr по приемке и завершении. На выходе нужен будет исходник PSD.

8 лет назад
ilshat1986
Ильшат 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
день назад
Выбранный исполнитель
Yulchik09911
Юлия 
38 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад
$8
2 дня
Всё отлично! Результат практически сразу же устроил с первого макета.
Рекомендую. Четко поставленная задача, быстрая, своевременная оплата.