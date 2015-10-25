Дизайн сайта + верстка

Дизайн сайтовЗакрыт24 заявки268 просмотров
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Нужно создание дизайна сайта + качественная верстка (мобильная включительно). Тематика: игры онлайн, даю вводные данные на основе чего нужно сделать дизайн и сверстать. 

Дизайн сайта
8 лет назад
rasteq
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад