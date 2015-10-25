Интернет магазин товаров для омоложения

Добрый день Нужен дизайнер который сможет нарисовать, практичный, красивый и удобный дизайн для страницы товара в интернет-магазине. Нарисовать кнопки, расположить правильно элементы, предоставить понятный макет для верстки. Я надеюсь найти человека понимающего в том как все должно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать запоминающийся сайт, но не перегруженный дизайном, с удобной навигацией, т.к. объем информации будет большой.
Ориентиры для дизайна можно посмотреть здесь.
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