Дизайн сайта праздничных и банкетных услуг

Добрый день Нужен дизайнер который сможет нарисовать, практичный, красивый и удобный дизайн для страницы товара в интернет-магазине. Нарисовать кнопки, расположить правильно элементы, предоставить понятный макет для верстки. Я надеюсь найти человека понимающего в том как все должно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Прошу прощения за отсутствие внятного ТЗ, ну в общем как есть.
К сожалению ничего ясного нету, мы открыты к предложениям и новым идеям.
Из слов руководителя "Ну стиль и тематика Праздник наверное яркие краски чтобы вау было кто заходит сочные цвета обязательно ... захотелось обратиться и заказать себе услуги"
Так же из слов руководителя "Образцов тоже не знаю, ни чего не нравится, предложите варианты..."
- Известно лишь то что сайт работает на MODX
- Будет примерно, четыре-пять шаблонов странниц: главная, услуги, простая странница с меню и текстом, фото галерея.
- Рассмотрим все варианты, от набросков до варианта под ключ (готовая тема под MODX).
Текущий дизайн ( jokerbarstyle.ru )
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