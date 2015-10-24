Дизайн сайта праздничных и банкетных услуг

Прошу прощения за отсутствие внятного ТЗ, ну в общем как есть.

К сожалению ничего ясного нету, мы открыты к предложениям и новым идеям.

Из слов руководителя "Ну стиль и тематика Праздник наверное яркие краски чтобы вау было кто заходит сочные цвета обязательно ... захотелось обратиться и заказать себе услуги"

Так же из слов руководителя "Образцов тоже не знаю, ни чего не нравится, предложите варианты..."

- Известно лишь то что сайт работает на MODX

- Будет примерно, четыре-пять шаблонов странниц: главная, услуги, простая странница с меню и текстом, фото галерея.

- Рассмотрим все варианты, от набросков до варианта под ключ (готовая тема под MODX).

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