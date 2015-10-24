Переделать дизайн

Добрый день Нужен дизайнер который сможет нарисовать, практичный, красивый и удобный дизайн для страницы товара в интернет-магазине. Нарисовать кнопки, расположить правильно элементы, предоставить понятный макет для верстки. Я надеюсь найти человека понимающего в том как все должно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт. Нужно сделать его скрин. И переработать шапку. По прототипу, который я предоставлю.
Оставляйте заявки, кто готов приступить сейчас. В заявках, пожалуйста, указывайте свой скайп.
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