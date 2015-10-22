Дизайн одностраничника

На сайте [url=http://emigrant.life/]http://emigrant.life[/url] надо настроить форум IPBoard и добавить компоненты, чтобы получилось в точности как [url=http://www.unexplained-mysteries.com/]http://www.unexplained-mysteries.com[/url] в плане лендинговой страницы. То есть, фактически, на главную страницу надо добавить вывод таких же блоков по функциональности как на примере. Также сделать похожий ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Ищу хорошего исполнителя для разработки дизайна одностраничника.
Необходимо создать что-то подобное: http://evropa-work.com.ua/
Тематика такая же.
Хорошо было бы его и сверстать сразу :)
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт8 лет назад
- $40
Требуется дизайн лендинга , тех задание вышлю кандидатам. Руководствоваться примечаниями в мокапе Тематика сайта – натяжные потолки Цветовая гамма – мягкие цвета и тона Изображения выбирать в соответствии с тематикой сайта Кнопки должны выглядеть, как кнопки, поля ввода как поля ...Дизайн сайтов25 заявокЗакрыт8 лет назад
- $40
Сделать дизайн только ОДНОЙ страницы. Она в прикрепленном файле Сайт посвящен искусственным растениям Заказ сделаю у 2 человек, тот который понравится больше отрисует весь сайт. Цена за одну страницу 2500РубДизайн сайтов34 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужен дизайн лендинга по продаже меда. Есть приблизительный вариант того, что нравится. http://promo-landing.com/landingtest3000/3047-landing-page-prodazha-nastoyashhego-mjoda/severny-med/ Еще хотелось бы увидеть предложения опытного дизайнера. Прошу оставлять цену и сроки.Дизайн сайтов46 заявокЗакрыт8 лет назад
- $30
Здравствуйте, уважаемые дизайнеры! Нам нужна заглушка для сайта! Переформулируем задачу. Заглушка нужна прорисованная линиями на белом фоне синими линиями средней толщины. С возможностью оставить свои контактные данные - email, имя, телефон. То есть должна получится плоская стильная картинка, ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Требуется разработать дизайн и сверстать лендинг. + разработать логотип для компании. Направление - деревянное домостроение. ТЗ прикреплено.Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт8 лет назад
Детская грудничковая няшная тематика. Есть подробный прототип.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $50
Сделать лендинг по подобию сайта pools-lux.ru. Есть текст, нужен только дизайн и верстка.Дизайн сайтов36 заявокЗакрыт8 лет назад