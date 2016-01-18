Дизайн интернет-магазина по продаже запчастей для с/х техники

Дизайн сайтовЗавершен27 заявок372 просмотра
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Необходимо создать дизайн для интернет магазина (сервиса) по продаже запасных частей к сельскохозяйственной техники.

Оплата - безопасная сделка или по окончанию проекта.

Возможна предоплата после разработки главной страницы.

Количество страниц - до 10.

Первноначальное полное ТЗ прикреплено. Оно должно дать понимание, что хочется увидеть в итоге.

!!! Было бы великолепно, если в заявке указывали ссылки на выполненные проекте аналогичной направленности (запчасти для авто, ....)

8 лет назад
beetlegauge
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
Demosfen85_del
Россия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
36 отзывов
8 лет назад
$70
3 дня
Сотрудничеством довольна. Все в срок и по делу. Спасибо!
Все по делу и нет проблем с оплатой, Мария хороший специалист.