Требуется редизайн сайта самописца. Необходимо сайт доработать, создать доп. рубрики, сделать мобильную версию сайта, улучшить админку.
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Требуется не слишком сложный дизайн сайта азартных игр.
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