Дизайн для компании по продаже сценического оборудования

Нужно нарисовать внутр. стр. для интернет-магазина.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Требуется разработать дизайн сайта-магазина по продаже театрального и сценического оборудования, различных театральных материалов.
Хочется увидеть яркий, красочный дизайн, особенно в шапке сайта. Но при этом достаточно аккуратный - не до ряби в глазах. Возможен вариант яркой шапке и спокойного дизайне самого сайта. Сайт должен быть на черном\темном фоне, из используемых цветов хочется увидеть красный, возможно фиолетовый.
На сайте будет 2 крупных раздела каталога - один для театрального, другой для сценического оборудования. Хочется, чтобы при переходе в эти разделы фон и, возможно, прочие элементы сайта, меняли цвет. Т.е. в сумме фон сайта должен быть выполнен в трех цветах - для главной и прочих страниц, для раздела со сценическим оборудованием и для раздела с оборудованием театральным.
Пример сайтов схожей тематики, внешний вид которых нас привлекает:
4. http://www.claypaky.it/en/home/
На сайте должны быть представлены:
- Выпадающее верхнее меню, скорее всего с подразделами;
- Каталоги товаров для сценического и театрального оборудования и фильтрами и сортировкой;
- Карточка товара с описанием, характеристиками, видеороликом (или gif-файлом) и фото;
- Левое многоуровневое меню каталога, будет присутсвовать только на соответствующих страницах;
- Слайдер с фото на главной странице;
- Список рекомендованных товаров;
- Контактные данные;
- Список партнеров на главной странице и в отдельном разделе;
- Портфолио;
- Произвольная текстовая информация.
Примерный список страниц:
1. Главная.
2. Страница каталога товаров в двух вариантах или с разным фоном.
3. Карточка товара в двух вариантах или с разным фоном.
4. Страница контактов.
5. Текстовая страница.
6. Список партнеров.
7. Портфолио.
Дополнительно:
1. Будет предоставлен логотип в черно-красных цветах, его нужно будет переделать, заменив черный цвет на белый.
2. Контакты в шапке и подвале сайта, в шапке только телефоны, в подвале телефоны, адрес и e-mail.
5. На выходе должен быть удобный для работы psd-файл на каждую из страниц (главная, контакты и прочие) с отрисовкой интерактива (реакция элементов на наведение мыши и прочее).
6. После начала работы смогу скинуть более подробную информацию.
Пожалуйста, напишите в ответе ваши предложения или ориентиры по стоимости и сроки вашей работы. Если подобные работы есть в вашем портфолио, прикрепите их к сообщению.
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