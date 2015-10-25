Дизайн для компании по продаже сценического оборудования

Здравствуйте.

Требуется разработать дизайн сайта-магазина по продаже театрального и сценического оборудования, различных театральных материалов.

Хочется увидеть яркий, красочный дизайн, особенно в шапке сайта. Но при этом достаточно аккуратный - не до ряби в глазах. Возможен вариант яркой шапке и спокойного дизайне самого сайта. Сайт должен быть на черном\темном фоне, из используемых цветов хочется увидеть красный, возможно фиолетовый.

На сайте будет 2 крупных раздела каталога - один для театрального, другой для сценического оборудования. Хочется, чтобы при переходе в эти разделы фон и, возможно, прочие элементы сайта, меняли цвет. Т.е. в сумме фон сайта должен быть выполнен в трех цветах - для главной и прочих страниц, для раздела со сценическим оборудованием и для раздела с оборудованием театральным.

Пример сайтов схожей тематики, внешний вид которых нас привлекает:

1. http://www.magicfx.eu/

2. http://www.highlite.nl/

3. http://www.lps-laser.de/

4. http://www.claypaky.it/en/home/

На сайте должны быть представлены:

- Выпадающее верхнее меню, скорее всего с подразделами;

- Каталоги товаров для сценического и театрального оборудования и фильтрами и сортировкой;

- Карточка товара с описанием, характеристиками, видеороликом (или gif-файлом) и фото;

- Левое многоуровневое меню каталога, будет присутсвовать только на соответствующих страницах;

- Слайдер с фото на главной странице;

- Список рекомендованных товаров;

- Контактные данные;

- Список партнеров на главной странице и в отдельном разделе;

- Портфолио;

- Произвольная текстовая информация.

Примерный список страниц:

1. Главная.

2. Страница каталога товаров в двух вариантах или с разным фоном.

3. Карточка товара в двух вариантах или с разным фоном.

4. Страница контактов.

5. Текстовая страница.

6. Список партнеров.

7. Портфолио.

Дополнительно:

1. Будет предоставлен логотип в черно-красных цветах, его нужно будет переделать, заменив черный цвет на белый.

2. Контакты в шапке и подвале сайта, в шапке только телефоны, в подвале телефоны, адрес и e-mail.

5. На выходе должен быть удобный для работы psd-файл на каждую из страниц (главная, контакты и прочие) с отрисовкой интерактива (реакция элементов на наведение мыши и прочее).

6. После начала работы смогу скинуть более подробную информацию.

Пожалуйста, напишите в ответе ваши предложения или ориентиры по стоимости и сроки вашей работы. Если подобные работы есть в вашем портфолио, прикрепите их к сообщению.