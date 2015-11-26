Необходим дизайн главной страницы сайта.

Прототип прикреплен.

Логотип есть, пожелания по дизайну вышлю после выбора исполнителя.

От вас нужны сроки и стоимость (желательно в рублях, если в долларах то считаем по курсу 1$ = 50р)

Если есть реализованные проекты в этой тематике, прикладывайте в сообщениях (это плюс к вам, посмотрим каждый проект)

Важно! Работаем без предоплаты!

Нужен адекватный исполнитель, который нормально воспринимает конструктивную критику.

В случае успешного сотрудничества вы можете перерасти в постоянного (заказы есть регулярно).