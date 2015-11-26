Необходимо сделать дизайн для почтовой рассылки. Весь текст для шаблона есть, понимание что там обязательно должно присутствовать тоже. Всю информацию предоставим. Цена вопроса - 500 руб. Оплата на wmr по приемке и завершении. На выходе нужен будет ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим дизайн главной страницы сайта.
Прототип прикреплен.
Логотип есть, пожелания по дизайну вышлю после выбора исполнителя.
От вас нужны сроки и стоимость (желательно в рублях, если в долларах то считаем по курсу 1$ = 50р)
Если есть реализованные проекты в этой тематике, прикладывайте в сообщениях (это плюс к вам, посмотрим каждый проект)
Важно! Работаем без предоплаты!
Нужен адекватный исполнитель, который нормально воспринимает конструктивную критику.
В случае успешного сотрудничества вы можете перерасти в постоянного (заказы есть регулярно).
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