Дизайн сайта

$90
Дизайн сайтовЗавершен36 заявок255 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходим дизайн главной страницы сайта.

Прототип прикреплен.

Логотип есть, пожелания по дизайну вышлю после выбора исполнителя.

От вас нужны сроки и стоимость (желательно в рублях, если в долларах то считаем по курсу 1$ = 50р)

Если есть реализованные проекты в этой тематике, прикладывайте в сообщениях (это плюс к вам, посмотрим каждый проект)

Важно! Работаем без предоплаты!

Нужен адекватный исполнитель, который нормально воспринимает конструктивную критику.

В случае успешного сотрудничества вы можете перерасти в постоянного (заказы есть регулярно).

Дизайн сайта
8 лет назад
SEOinSoul
Илья 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
natasha_0912
Наталья 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$100
2 дня
Наталья, всегда на связи) Рад нашему сотрудничеству. Спасибо за красивый дизайн.
Спасибо за сотрудничество! Работаем не в первый раз. Все на высшем уровне: четко, оперативно и своевременная оплата. Рекомендую!