Сделать главную страницу и страницу регистрации из ТЗ

$160
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка97 просмотров
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Сделать главную страницу и страницу регистрации из ТЗ и по мокапам (в файле), для сайта-игры.

8 лет назад
Michaelfrost
31 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
tesoro-studio
Татьяна 
35 летВеликобритания
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$160
10 дней
Спасибо Татьяне за работу. Выполнила качественно. Хоть и с задержками. Работой довольны. Игровой дизайн делать умеет.
Спасибо большое за проект
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