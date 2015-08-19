Посмотрите исходники и последние файлы по ссылке что я вам дала, там ваше поле такое как вы и просили. По поводу "не умею" насмешили, конечно)) По срокам за исключением новогодних праздников про которые я вас предупреждала и сидела с вами в суботу в которую вообще не планировала работать я согласна. Но вы сами 1000 раз писали что срочности нет и говорили что б я не спешила, а после праздников всем "НАДО" сиеминутно, а вам с ваших слов не к спеху, вот так и вышло. В итоге, конечно, вряд ли 11 дней просрочки, например ваша правка была запрошена в четверг как вы мне и писали, а я отдала ее в понедельник.. а в субботу и воскресенье, как я уже писала вам множество раз я не работаю! Я тоже человек и мне и так 24 часа в сутки пишут заказчики на 3-х языках, я просто не могу работать 24/7 и мне приходится всех ставить в рамки и обозначать свое рабочее время. Вот и получилось что ждали вы ее не 4 дня, а 2 (пол дня четверга, пятница, и часть понедельника) Если бы сказали что вам срочно получили бы в четверг. Но... отпираться по срокам я не хочу, у меня и правда очееень много работы и я действительно не успеваю все делать с той скоростью с которой бы мне хотелось. :)))