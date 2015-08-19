Татьяна tesoro-studiotesoro-studio
35 летВеликобритания/Эдинбург
15 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$200
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
6
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$200
4 балла
6 лет назад
Плюсы: - работа выполнена качественно. На 99 процентов то, что я хотел, получил. - был договор на 3 варианта цвета, я получил 4. Минусы. - СРОКИ. Не соблюдались от слова "АБСОЛЮТНО". Я человек спокойный, торопить не люблю - и вот задача была закрыта 8 января, с просрочкой в 11 дней. - Один процент не полученного: сразу же по созданию первого образца я просил сделать _одно_ поле под текстовые сообщения вдавленным. Так пришлось напоминать об этом шесть раз, дать образец того, что хочу - и в итоге я этого так и не увидел. Такое впечатление, что она это просто не умеет.
Ответный отзыв
Посмотрите исходники и последние файлы по ссылке что я вам дала, там ваше поле такое как вы и просили. По поводу "не умею" насмешили, конечно)) По срокам за исключением новогодних праздников про которые я вас предупреждала и сидела с вами в суботу в которую вообще не планировала работать я согласна. Но вы сами 1000 раз писали что срочности нет и говорили что б я не спешила, а после праздников всем "НАДО" сиеминутно, а вам с ваших слов не к спеху, вот так и вышло. В итоге, конечно, вряд ли 11 дней просрочки, например ваша правка была запрошена в четверг как вы мне и писали, а я отдала ее в понедельник.. а в субботу и воскресенье, как я уже писала вам множество раз я не работаю! Я тоже человек и мне и так 24 часа в сутки пишут заказчики на 3-х языках, я просто не могу работать 24/7 и мне приходится всех ставить в рамки и обозначать свое рабочее время. Вот и получилось что ждали вы ее не 4 дня, а 2 (пол дня четверга, пятница, и часть понедельника) Если бы сказали что вам срочно получили бы в четверг. Но... отпираться по срокам я не хочу, у меня и правда очееень много работы и я действительно не успеваю все делать с той скоростью с которой бы мне хотелось. :)))
$60
10 баллов
6 лет назад
Работаем еще
Ответный отзыв
Спасибо за заказ, было приятно сотрудничать.
$160
9 баллов
8 лет назад
Спасибо Татьяне за работу. Выполнила качественно. Хоть и с задержками. Работой довольны. Игровой дизайн делать умеет.
Ответный отзыв
Спасибо большое за проект
$400
10 баллов
8 лет назад
Всем рекомендую данного специалиста. Все качественно и в срок! Очень порядочный дизайнер!
Ответный отзыв
спасибо за проект
$80
10 баллов
8 лет назад
Всё отлично!
Ответный отзыв
спасибо за работу! Все как всегда четкое, понятно и без задержек по оплате. Рекомендую