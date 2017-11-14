все стандартно, обычное приложение каких сделали уже с десяток. просто с старыми исполнителями - непонимание. Скидывайте примеры что делали. и пишите у кого какая стандартная цена до 15 экранов.
Дизайн для приложения
Добрый день, требуется разработать дизайн для приложения.
ТЗ прикрепляю
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