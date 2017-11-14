Дизайн для приложения

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Завершен7 заявок210 просмотров

Добрый день, требуется разработать дизайн для приложения. 

ТЗ прикрепляю

8 лет назад
sema84
35 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
67 отзывов

Выбранный исполнитель

tesoro-studio
Татьяна 
36 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад
$60
5 дней
Работаем еще
Спасибо за заказ, было приятно сотрудничать.

Заявки фрилансеров

tesoro-studio
Татьяна 
36 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад