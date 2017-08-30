Сделать дизайн-макет приложения Андройд (стандартное)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Закрыт11 заявок180 просмотров

все стандартно, обычное приложение каких сделали уже с десяток.

просто с старыми исполнителями - непонимание.

Скидывайте примеры что делали.

и пишите у кого какая стандартная цена до 15 экранов.

8 лет назад
MediaNSD
Сергей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
154 отзыва(-7)

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