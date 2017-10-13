Нужна графика для приложения на smartphone

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Завершен14 заявок239 просмотров
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8 лет назад
ltcedi
55 лет
8 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Tigristaya
46 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад
$150
1 день
Большое спасибо за проделанную работу. Я получил именно то, что я хотел. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Интересная работа, подробное тз, буду рада дальнейшей работе с Эдуардом.

Заявки фрилансеров

Tigristaya
46 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад