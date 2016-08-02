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Разработка дизайна single-page сайта компании WavePoint
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Требуется разработка дизайна single-page сайта для компании WavePoint. Подробное ТЗ в прикрепленном файле.
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