Дизайн Landing

Доброго дня. ТЗ по ссылке https://yadi.sk/d/CeCneClxk2Ris Цена указана за 1 главную и 2 внутренние. Для конкурса достаточно нарисовать только главную, если будете победителем - доделаете. Срок неделя до 1 ноября Спасибо
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нарисовать лендинг. ТЗ в приложении.
Шрифты и размеры, размеры картинок и блоков менять можно. Текст и расположение блоков – как в ТЗ.
Основные цвета: белый + d6ee96 + любой контрастный на выбор.
Фото, которые есть в ТЗ предоставлю. Картинки, которых нет (иконки), – надо подобрать.
Оплата 50% после утверждения 1 экрана и 50% после утверждения всего лендинга.
Жду предложений цены. Сроки не жмут.
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