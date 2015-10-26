Дизайн Landing

Нарисовать лендинг. ТЗ в приложении.

Шрифты и размеры, размеры картинок и блоков менять можно. Текст и расположение блоков – как в ТЗ.

Основные цвета: белый + d6ee96 + любой контрастный на выбор.

Фото, которые есть в ТЗ предоставлю. Картинки, которых нет (иконки), – надо подобрать.

Оплата 50% после утверждения 1 экрана и 50% после утверждения всего лендинга.

Жду предложений цены. Сроки не жмут.