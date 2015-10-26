Дизайн сайта

Дизайн сайтовЗакрыт8 заявок148 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сроки небольшие на дизайн, поэтому нужно приступить сегодня. Оплата после работы, утверждаем правки,оплата и передача исходников.

Нужна главная страница, внутренние не нужны, они будут шаблонные. Сайт про продажу паркетной доски.

лого- домик размытая акварель коричневых тонов с текстом, в небе меню с

кружками или типо того, все воздушное. Слоган будет его тоже надо красиво сверху написать не далеко от логотипа домик с дымом, земля, деревцо можно и текст внизу. 

Есть пример нужно просто подобно отрисовать довести до ума этот вариант.

Можно прям разымтую сделать акарель как на голубом фоне, важно тона коричневые чтобы были не темнее ,бежевые тона.

Нужно прям очень похожий домик на этот, ничего экспериментировать не надо.

просто и стильно в коричневых тонах. ТЗ о разделах приложил.

Дизайн сайта
8 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
237 отзывов(-4)
  • Похожие заказы

  • Дизайн интернет магазина масел

    $100

    Доброго дня. ТЗ по ссылке https://yadi.sk/d/CeCneClxk2Ris Цена указана за 1 главную и 2 внутренние. Для конкурса достаточно нарисовать только главную, если будете победителем - доделаете. Срок неделя до 1 ноября Спасибо

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Дизайн лендинга

    Всем привет, дорогие коллеги! Нужен дизайн лендинга - https://moqups.com/pushkins/6D5JCXIO/p:a9c2d7d71 сроки: 2-3 дня, оплата - 2000 рублей Подробности кандидату. Пожалуйста, стучитесь в личку, в сообщении указывайте ссылки на Ваши работы (если есть похожие - классно, если нет - не ...

    Дизайн лендинга
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Макет для landing page (адаптив)

    ЦА -  Ж от 20 до 55 Исходный ленд - http://b.chocoslim.org Фото продукта - http://chocoslim.org/iframe/img/logo.png Адаптация: 1. Холст 1920px; Контент 970px. 2. Холст 970px; Контент 768px. 3. Холст 768px; Контент 640px. 4. Холст 640px; Контент 480px. 5. Холст 480px; Контент 320px.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Создание дизайн-макета лэндинга (landing page)

    Создание дизайн-макета лэндинга (landing page)  Нужен дизайнер для создания PSD-макета лэндинга (landing page).   Если Вы знаете ответы на следующие вопросы, то я с радостью готова с Вами работать:   - Что такое сетка и как ей пользоваться?;)   - Почему ширина ...

    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн лендинга

    $100

    тематика: проектирование (дома, коттеджи, детские сады, коттеджи, канализация, связь, водоснабжение) тз есть. что хотим увидеть: proekt.yourproekt.ru maspro.ru promo.xn--80adhbcabhmcqcf3bjdggte4bka.xn--p1ai оплата в рублях на киви, вм, сбер. указывайте сразу сроки и скайп бюджет 6000р, предоплата 1000р если старый акк и есть отзывы, 50% после предварительного ...

    Дизайн лендинга
    Дизайн сайтов44 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн сайта, микрокредитование

    $100

    аналог: union-finance.ru с упрощением (без калькулятора, отзывов и поиска) бюджет 6000р оплата в рублях на киви, вм, сбер. указывайте сразу сроки и скайп есть тз в пейнте и есть лого, который я бы переделал на Просто слово Русфинанс, где ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов29 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн 2 страницы

    Здравствуйте, нужно создать страницу каталоги и страницу проекта для строительного сайта. ТЗ прикрепил. Интересует стоимость и сроки. Отвечу на вопросы.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Изменить лендинг

    Нужно переделать готовый лендинг (исходники psd, шрифты есть) - заменить текст и некоторые картинки/иконки. С вас ссылки на лендинги в портфолио. Подробное ТЗ - тем кто заинтересует.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад