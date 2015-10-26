Доброго дня. ТЗ по ссылке https://yadi.sk/d/CeCneClxk2Ris Цена указана за 1 главную и 2 внутренние. Для конкурса достаточно нарисовать только главную, если будете победителем - доделаете. Срок неделя до 1 ноября Спасибо
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сроки небольшие на дизайн, поэтому нужно приступить сегодня. Оплата после работы, утверждаем правки,оплата и передача исходников.
Нужна главная страница, внутренние не нужны, они будут шаблонные. Сайт про продажу паркетной доски.
лого- домик размытая акварель коричневых тонов с текстом, в небе меню с
кружками или типо того, все воздушное. Слоган будет его тоже надо красиво сверху написать не далеко от логотипа домик с дымом, земля, деревцо можно и текст внизу.
Есть пример нужно просто подобно отрисовать довести до ума этот вариант.
Можно прям разымтую сделать акарель как на голубом фоне, важно тона коричневые чтобы были не темнее ,бежевые тона.
Нужно прям очень похожий домик на этот, ничего экспериментировать не надо.
просто и стильно в коричневых тонах. ТЗ о разделах приложил.
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