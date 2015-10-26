Срочно поменять телефон на шапке ( графика)

Имеется шапка в формате jpg ( к сожалению psd утерян), нужно поменять телефон без потери качества ( так как голубой фон он с переходами). И предоставить в итоге PSD, чтобы на будущее можно было менять легко.

http://------ вот логотип. вместо телефона на ------ надо сделать ----- ( чтобы не было заметно что меняли!!!!! это ключевой момент.. )