Срочно поменять телефон на шапке ( графика)

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Имеется шапка в формате jpg ( к сожалению psd утерян), нужно поменять телефон без потери качества ( так как голубой фон он с переходами). И предоставить в итоге PSD, чтобы на будущее можно было менять легко.

http://------ вот логотип. вместо телефона на ------ надо сделать ----- ( чтобы не было заметно что меняли!!!!! это ключевой момент.. )

8 лет назад
dimitriy_geval
Димитрий 
47 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
год назад
26 отзывов
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