Срочно поменять телефон на шапке ( графика)

Доброго времени суток. Есть самописный движок, использующий smarty в качестве шаблонизатора. Делался по образу и подобию poiskvps.ru (без многих дополнительных плюшек - это все будет потом; по сути, отсутствуют все фичи, что есть в поисквпс в верхнем ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется шапка в формате jpg ( к сожалению psd утерян), нужно поменять телефон без потери качества ( так как голубой фон он с переходами). И предоставить в итоге PSD, чтобы на будущее можно было менять легко.
http://------ вот логотип. вместо телефона на ------ надо сделать ----- ( чтобы не было заметно что меняли!!!!! это ключевой момент.. )
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