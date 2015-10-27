Доработка сайта клиники

Доброго времени суток. Есть самописный движок, использующий smarty в качестве шаблонизатора. Делался по образу и подобию poiskvps.ru (без многих дополнительных плюшек - это все будет потом; по сути, отсутствуют все фичи, что есть в поисквпс в верхнем ...