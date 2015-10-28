Дизайн сайта

Дизайн сайтовЗакрыт39 заявок242 просмотра
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нужно нарисовать дизайн подобного уровня https://stripe.com/

будут:

- логотип

- главная

- 3-4 внутренние

- и личный кабинет в целом простой ( с несколькими внутренними страницами)

Какова цена и сроки на выполнения?

Дизайн сайта
8 лет назад
crazy_tourist
32 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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