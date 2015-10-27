Создать\сверстать Landing Page 2-4шт. 5-8 блоков на одном из готовых движков(редакторы wix\lpgen.. etc) качественная картинка и продающий текст обязателен! (текст могу взять на себя).Бюджет и сроки минимальны, обговариваются! В перспективе на постоянной основе сотрудничество.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Я ищу дизайнера для создания дизайна блога на движке wordpress, а так же верстальщика для верстки и натяжки дизайна на блог.Дизайнеру нужно будет сделать полный дизайн: шапка, футер, интерфейс блога, главной страницы и внутренней.Верстальщику нужно будет сделать верстку и натяжку дизайна на wordpress блог.Нужна адаптивная верстка, так как блог будет еще и в мобильной версии. Коротко о задаче:Тема сайта фен-шуй. Дизайн нужен простой, то есть никаких супер-пупер вычурных рисованных картинок со мною во весь рост или моей машины, дома, родственников и т.д. НЕ нужно! Все должно быть просто, красиво и со вкусом. Картинка в шапке, однотонный фон, в футере можно фото какого-нибудь талисмана или цветка. Одним словом минимализм рулит! Более подробно обсудим уже с исполнителем. ТЗ (и для одного и для другого) уже полностью готово, покажу уже выбранному исполнителю (или исполнителям) в личку. За хорошо выполненную работу буду рекомендовать вас в школе блоггеров на более чем 200 учеников, которым так же нужен дизайн и верстка блога и не только. Возможна работа с дизайнером (если вы занимаетесь только дизайном) и отдельно верстальщиком (если вы занимаетесь только версткой). Если вы можете сделать и то и другое, то рассмотрю и этот вариант. Все будет зависеть от степени вашего мастерства, сроков, стоимости.Жду ваших предложений. Спасибо!
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