Дизайн лендинга

Создать\сверстать Landing Page 2-4шт. 5-8 блоков на одном из готовых движков(редакторы wix\lpgen.. etc) качественная картинка и продающий текст обязателен! (текст могу взять на себя).Бюджет и сроки минимальны, обговариваются! В перспективе на постоянной основе сотрудничество.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо нарисовать дизайн одностраничника по услугам трансфера в аэропорты в формате PSD.
Файл с прототипированием внешнего вида тут https://yadi.sk/d/ajikw4Wpk3u55
Пожелания по внешнему виду:
1. Сайт в светлых тонах (желтые цвета не нужны, мы не такси))
2. Тематическая шапка: Шапка нужна такая, чтобы даже без текста было понятно чем занимается сайт. Вот пример http://www.taksivaeroport.ru/taxi-v-sheremetevo.php вот пример похуже http://transvan.ru/minivan т.е. чтобы в первой части экрана был виден аэропорт Домодедово и наше авто (Хендай Гранд Старэкс Н1), которое его туда везет.
Все макеты дизайна (в .PSD) после сдачи работы необходимо будет мне прислать.
Требования к дизайнеру:
1. Портфолио ваших работ;
2. Быть на связи в рабочее время;
Отвечу только приславшим примеры своих работ, цену и срок!
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