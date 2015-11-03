Дизайн лендинга

Дизайн сайтовЗавершен33 заявки219 просмотров
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Необходимо нарисовать дизайн одностраничника по услугам трансфера в аэропорты в формате PSD.

Файл с прототипированием внешнего вида тут https://yadi.sk/d/ajikw4Wpk3u55

Пожелания по внешнему виду:

1. Сайт в светлых тонах (желтые цвета не нужны, мы не такси))

2. Тематическая шапка: Шапка нужна такая, чтобы даже без текста было понятно чем занимается сайт. Вот пример http://www.taksivaeroport.ru/taxi-v-sheremetevo.php вот пример похуже http://transvan.ru/minivan т.е. чтобы в первой части экрана был виден аэропорт Домодедово и наше авто (Хендай Гранд Старэкс Н1), которое его туда везет.

Все макеты дизайна (в .PSD) после сдачи работы необходимо будет мне прислать.

Требования к дизайнеру:

1. Портфолио ваших работ;

2. Быть на связи в рабочее время;

Отвечу только приславшим примеры своих работ, цену и срок!

Дизайн лендинга
8 лет назад
okludator
Максим 
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
27 отзывов
Выбранный исполнитель
barmarat02
Марат 
42 годаТаиланд
10 лет в сервисе
Был
5 дней назад
8 лет назад
$40
4 дня
У исполнителя хорошее чувство вкуса, с первого раза нарисовал то, что я хотел отразить в дизайне. Работает быстро. Вопросов не возникает. Рекомендую
Приятно было поработать. ТЗ понятное, всегда на связи для уточнения рабочих моментов. Быстрая оплата. Рекомендую.
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