Требуется парсинг контента, детальное ТЗ пришлю в личном сообщении в ответ на заявку.
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Коллеги, добрый день. Необходимо сделать 3 картинки с коробками, в которых будут покупки (количество товаров + цветовое изображение уровня), со схематичным изображением уровня покупки (эконом, стандарт, премиум). Подробности в личку, оставляйте запросы.Иллюстрации и Рисунки11 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день. Требуется размещение копипаста по несколько объектов в одной записи (вопрос-ответ). На один объект уходит около 10-20 секунд, на странице может быть 100-300 объектов. Работа очень простая. Подробности ...Наполнение сайтов13 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день, Необходимо разместить 10 статей о ремонте и дизайне на Wordpress. Требуется человек с опытом, т.к. сейчас длительным обучением заниматься не готов. Требуется размещение 70-120 фотографий в каждую ...Наполнение сайтов16 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо выполнить ряд доработок на сайте с Drupal по имеющемуся ТЗ. Оставляйте заявки с опытом работы с Drupal - обсуждение в директе.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт7 лет назад
- $23
Разработка иконок для главной страницы детского сайта - Пословицы и поговорки, Песни, Загадки, Раскраски.Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен7 лет назад
Изменение дизайна и функциональных доработок в рамках существующей темы Wordpress.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен7 лет назад
Добрый день, коллеги. Необходимы доработки сайта на Wordpress. Предоставлю ТЗ для оценки по вашим комментариям. Буду смотреть на ваш опыт и отзывы. Уровень текущего задания: поправить ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходимо разработать плагин для оценки материалов на сайте пользователями (записи, страницы, вложения, произвольные таксономии, и т.п.). Подробное ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1rJihUORSQ-6gJb8MApKGQ9DR2_p5nnDQFYgos6p8yR8/edit?usp=sharingСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Необходимо разработать 8 иконок для главной страницы в минималистском стиле, похожем на Яндекс https://music.yandex.ru/genres. Есть иконки с предыдущей версии сайта, которые можно адаптировать. Предлагайте заявки.Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен7 лет назад
Добрый день, Необходимо разместить 10 статей о поделках и дизайне на Wordpress. Требуется человек с опытом, т.к. сейчас длительным обучением заниматься не готов. Требуется размещение 70-120 фотографий в каждую ...Завершен7 лет назад
Добрый день! Необходимо скопировать с другого сайта текст без картинок + заполнить поля Автор и Название. Необходимые исходные данные будут в гугл доках. Количество текстов в данном задании - ...Завершен8 лет назад
Коллеги, добрый день. Наш портал для детей, существующий с 2011 года переживает редизайн. Необходимо сделать современный логотип для сайта на основе имеющейся айдентики. Ссылка на проект в личные сообщения. ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен7 лет назад
Для существующего сайта на Wordpress требуется: Обновить тему На текущий момент установлена тема Newsmag 2, нужно поставить Newsmag 4, создать дочернюю тему и привести к текущему отображению (+/-). Задача включает в себя перегенерацию ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день, коллеги. Требуется КМ для оформления статей в проектах на Wordpess. Кандидатам, которые будут подходить под требования, я вышлю подробную инструкцию по работе. Базовые требования включают в ...Завершен8 лет назад
Коллеги, добрый день! Требуется подобрать по тематике и добавить 20-30 фотографий в уже готовую статью на сайте о дизайне. Если статья написано именно под фотографии, то требуется сделать 50 фотографий. ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Добрый день, уважаемые авторы. Есть большой информационный проект, на котором многие статьи были написаны без ключей или были недостаточно оптимизированы. Требуется работа по исправлению/дописыванию старых текстов с целью приведения их к соответствующим ...Копирайтинг24 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $50
Добрый день! Требуется Контент-менеджер для постоянного сотрудничества. CMS - Joomla, затем Wordpress. Ваша задача: 1) Взять текст. 2) Найти и обработать для него фотографии. 3) Добавить ...Наполнение сайтов23 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $10
Добрый день! Требуется человек для проверки работы КМ по определенным критериям, который будет при этом окончательно публиковать статью на сайте. CMS - Wordpress. Все статьи находятся в статусе "На утверждении". ...Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт9 лет назад
- $70
Существует статический сайт (набор страниц в количестве 500 штук), требуется перенести на WordPress, это подразумевает: Создать категорииНатянуть шаблон (themeforest), возможно внести какие-то правкиРазместить материал в записях в соответствующих категорияхЗадача облегчается тем, что структура html-файлов одинаковая ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт9 лет назад