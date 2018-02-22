Butek

Алексей Butek

 
33 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Vantiets
Сергей 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
$40
10 баллов
5 лет назад
Парсинг контента с детальным ТЗ
Хороший заказчик, рекомендую!
Сергей молодец. Все сделал вовремя и в соответствии с ТЗ. Рекомендую.
Ответный отзыв
Anastasiya_GR
Анастасия 
39 лет
9 лет в сервисе
Была
5 дней назад
$23
10 баллов
7 лет назад
Разработка иконок для главной страницы сайта
Была рада сотрудничать снова. Мои лучшие рекомендации.
Анастасия выполнила работу в соответствии с ожиданиями. Продолжим сотрудничество и в будущем.
Ответный отзыв
rudnin
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Доработка сайта Wordpress
WordPress
Не раз работаем с Алексеем, все отлично, по всем фронтам, рекомендую!
Всё отлично, продолжаем работу.
Ответный отзыв
rudnin
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$35
10 баллов
7 лет назад
Доработки сайта на Wordpress в рамках текущей темы
WordPress
Понравилось сотрудничество с Алексеем, продолжаем работу! Всем рекомендую, отличный заказчик!
Рекомендую Рустама. Доработки выполнены в соответствии с ТЗ в нужные сроки.
Ответный отзыв
Anastasiya_GR
Анастасия 
39 лет
9 лет в сервисе
Была
5 дней назад
$45
10 баллов
7 лет назад
Разработка иконок для главной страницы сайта
Рекомендую Алексей как порядочного заказчика! Четкое ТЗ, моментальная оплата. Правки уместные и в рамках проекта.
Рекомендую сотрудничество с Анастасией! Быстро и качественно. Постоянно на связи, сроки выдержаны в соответствии с договоренностью.
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