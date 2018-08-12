Сделать изображения 3 коробок с набором автозапчастей

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  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт11 заявок152 просмотра

Коллеги, добрый день.

Необходимо сделать 3 картинки с коробками, в которых будут покупки (количество товаров + цветовое изображение уровня), со схематичным изображением уровня покупки (эконом, стандарт, премиум). Подробности в личку, оставляйте запросы.

7 лет назад
Butek
33 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

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