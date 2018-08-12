Наша компания занимается производством ингредиентов для всехотраслей пищевой промышленности. Сейчас нам нужен лейдинг для продажи одного ингредиента для пищевой промышленности по средствам его представления через готовый продукт в котором он применяется. Ингредиент: Глюкоза ...
Сделать изображения 3 коробок с набором автозапчастей
Коллеги, добрый день.
Необходимо сделать 3 картинки с коробками, в которых будут покупки (количество товаров + цветовое изображение уровня), со схематичным изображением уровня покупки (эконом, стандарт, премиум). Подробности в личку, оставляйте запросы.
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