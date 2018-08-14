Сделать изображение

$1
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Завершен8 заявок381 просмотр

Белый текст на зеленом фоне «Падение курса биткоина пошло рекордными темпами – до 10% в сутки» 

+ официальная эмблема биткоина в виде монеты и понадкусывать её со всех сторон.

Такие характерные следы зубов

http://www.dekor3d.ru/upload/iblock/31c/31c61f365b41d20102cdb06a49c9969d.png

можно дорисовать червячка-жучка, мол, жрут биткоин прямо изнутри

Фон графики в целом любой на ваше усмотрение, только надпись белая на зеленом.

под ключ не надо делать, скомпоновать картинки. ….разрешается проявить фантазию и воплотить свои идеи.

7 лет назад
valent-new
Валентина 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

tchapurin2013
Альберт 
49 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$3
1 день
Хорошая работа, всегда на связи. Попробуем доверить еще заказы.
Всё отлично, четко, понятно поставлено задание, деньги в срок, рекомендую.

Заявки фрилансеров

tchapurin2013
Альберт 
49 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад