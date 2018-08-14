Нужно нарисовать в кореле картинку (см. вложение) и доработать в плане дизайна - устранить ляпы с непонятными областями. Вместо областей дорисовать листочки, тычинки, пестики... в таком же стиле. Узор должен быть быть в 2-х ...
Сделать изображение
Белый текст на зеленом фоне «Падение курса биткоина пошло рекордными темпами – до 10% в сутки»
+ официальная эмблема биткоина в виде монеты и понадкусывать её со всех сторон.
Такие характерные следы зубов
http://www.dekor3d.ru/upload/iblock/31c/31c61f365b41d20102cdb06a49c9969d.png
можно дорисовать червячка-жучка, мол, жрут биткоин прямо изнутри
Фон графики в целом любой на ваше усмотрение, только надпись белая на зеленом.
под ключ не надо делать, скомпоновать картинки. ….разрешается проявить фантазию и воплотить свои идеи.
Выбранный исполнитель
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