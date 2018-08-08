Дизайн наклеек (стикеров)

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт18 заявок304 просмотра

Ищем дизайнера-иллюстратора для отрисовки корпоративных наклеек в стилистике monobank (http://prntscr.com/kglk9h)

Наша компания занимается финансовой деятельностью.

Для детального просчета - предоставим полное задание (идеи есть, нужна ваша реализация)

Оплата в гривне, на карту ПриватБанка.

Присылайте примеры своих работ и стоимость услуг на почту 

7 лет назад
seraffima_
Серафима 
36 лет
10 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров