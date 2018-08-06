Нарисовать в CorelDRAW персонажа в разных позах

Есть два персонажа, нарисованных в CorelDRAW, для клуба тайского бокса:

1. Взрослый персонаж – боец тайского бокса с головой акулы.

2. Детский персонаж – тоже боец, но это маленький акуленок.

Персонажи – часть уже готового логотипа, также планируется их отдельное использование, детский – для детской секции. Эти же рисунки в cdr, если будут нужны, отправлю выбранному исполнителю.

Нужно отрисовать каждого персонажа в разных позах тайского бокса. Всего будет 10 рисунков (5 детских, 5 взрослых), возможно, больше. Отрисовка, утверждение, оплата – по одному рисунку, по очереди.

Первый рисунок – нужно нарисовать взрослого персонажа в молитвенной позе (файл "поза 1 на отрисовку"). Примерные позы, которые будут в дальнейшем, – в папке "варианты позы".

Требования к прорисовке:

- Персонаж должен быть нарисован в точно таком же стиле, как исходный рисунок, теми же цветами. Это должен быть полностью тот же самый, узнаваемый персонаж. Если посмотреть на исходный рисунок и на новый, должно быть ощущение, что персонаж просто поменял позу.

- При прорисовке в молитвенной позе не нужно обводить "один в один" тело рисунка в молитвенной позе и приделывать к нему голову. Тело должно быть прорисовано под исходного персонажа: комплекция, отдельные детали, образ полностью должны соответствовать исходному рисунку.

- Каждый рисунок должен быть полностью авторским, тело НЕ должно быть найдено в интернете и обведено по контуру.

- Итоговый файл будет нужен в png на прозрачном фоне, в cdr, а также вставленный в готовый логотип (логотип вышлю выбранному исполнителю).

На возможный вопрос, почему не рисует тот же дизайнер, который рисовал исходных персонажей, отвечаю: дизайнер попал в аварию и лежит в больнице.

В ответе пишите, пожалуйста, стоимость за один рисунок и срок, который нужен на один рисунок (если стоимость взрослого и детского рисунков отличается – пишите два варианта).