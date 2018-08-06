Нарисовать иллюстрацию к стихотворению

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Закрыт21 заявка448 просмотров

Нужно нарисовать иллюстрацию к детскому стихотворению.

Формат рисунка: Квадрат для инстаграм.

Бюджет: 300 рублей / Оплата возможно через Яндекс.Деньги.

Тема иллюстрации (стихотворение еще в работе): Надоедливая муха

7 лет назад
zhukov_kostya
Константин 
33 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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