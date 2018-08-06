Нарисовать иллюстрацию к стихотворению

Добрый день! Нужно изготовить макет-коллаж: подводный мир (кораллы, рифы, рыбки) Вид "сверху". Готов макет стен водного мира (он в приложении), необходим пол, для этого нужен вид сверху. По размеру круг в диаметре 5.05 ...