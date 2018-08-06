Нарисовать простой логотип для сайта

Нам понадобился простой логотип к новому сайтуназвание сайта

Emily Toms (закос под какой-то бренд) - адрес будет emilytoms.com

Сайт будет аналогом нашего предыдущего ресурса jean-brems.com

Нужен логотип в png примерно в таких пропорциях , как тут https://d.pr/i/i0EPsJ

А так же нужен логотип квадратный 200х200 из 2х букв E и T (не на белом фоне). Нужен он для того, что бы размешать в видео роликах или в рекламе на картинке и его фон должен быть не белым, что бы не сливаться с фоном фото/видео в рекламе.

Оплата $15

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