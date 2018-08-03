Нужен графический художник.

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт24 заявки303 просмотра

Нужен графический художник, который перерисует 2 картинки, только большего формата для банеров, размером 4.500 на 7.500 размер банера картинку можно по высоте 6000.

7 лет назад
nodeads
38 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров