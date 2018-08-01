Сделать обложку для 5-и синглов на Itunes

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Закрыт26 заявок257 просмотров

Нужны 5 обложек для 5-и песен. 

Стиль - поп музыка

Исполнитель - девушка

Исходные фото есть.

7 лет назад
ComplexLux
Алексей 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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