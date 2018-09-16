Отрисовать макеты страниц

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Завершен2 заявки168 просмотров

Нужно отрисовать, лучше в Photoshop'е, макеты шести страниц.

Детали прикрепляю в вордовском файле, там же про три шаблона страниц, а Контакты, Новости и Главная прикрепляю отдельно как должны выглядеть.

Это все непрофессионально набросано. Просто, чтобы показать как надо вобщем.

Нужно, чтобы все было аккуратно и ровно (отступы, расстояния, размеры однотипных объектов и т.д.)

В заявке пишите примерные сроки и стоимость.

7 лет назад
smilesmile
Вячеслав 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

maximgaponenko
Максим 
26 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$85
2 дня
Все ок
Был рад поработать над проектом Вячеслав очень хороший заказчик

Заявки фрилансеров

maximgaponenko
Максим 
26 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад