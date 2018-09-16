Здравствуйте! Необходимо нарисовать иконки мебели, примерно как здесь, только без перспективы (объема), а с точным видом сверху. Примерно нужно около 30 разных объектов (стулья, кресла, диваны и т.д.) ...
Отрисовать макеты страниц
Нужно отрисовать, лучше в Photoshop'е, макеты шести страниц.
Детали прикрепляю в вордовском файле, там же про три шаблона страниц, а Контакты, Новости и Главная прикрепляю отдельно как должны выглядеть.
Это все непрофессионально набросано. Просто, чтобы показать как надо вобщем.
Нужно, чтобы все было аккуратно и ровно (отступы, расстояния, размеры однотипных объектов и т.д.)
В заявке пишите примерные сроки и стоимость.
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