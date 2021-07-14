smilesmile

Вячеслав Гайсин smilesmile

 
44 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
6 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$6
выплачено фрилансерам
6%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Сделать страницу на Тильде адаптивной

    Есть сайт на Тильде. В первую очередь меня интересует одна страница. Снаружи страница как страница https://shop.diamondclub.moscow/rings  Но она так сделана, что в админке Тильды видно, что все блоки сделаны по 2 или три раза, каждый сделан и настроен отображаться ...

    Tilda
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Сделан скрипт опроса нужно доработать

    Была задача сделать скрипт, в который будут зашиты 8 вопросов условно типа Х и 8 вопросов условно типа Y. На каждый из вопросов предполагалось что будет выводиться "Согласны ли вы с таким-то утверждением" и от 1 ...

    Yii
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Проблемы с модулем доставки

    Модуль Ozon Rocket доставка Установил, все настроил как полагается. Но почему-то не выводится при заказе в секции Доставки P.S. У меня версия OCStore 2.3 стоит модуль Simple стоит модуль расчета доставки Почты России (он выводится нормально все рассчитанное) есть документация к ...

    ocStore
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    год назад

  • Исправление косяков при заказе на Opencart

    Есть магазин на OCstore 2.3 Kupihudi.ru Там стоит модуль расчета доставки через Почту России Стоит модуль Simple (все настройки оставил по умолчанию) Стоит модуль для Robokassa (Вроде все настроено и Робокасса активирована). Нужно сегодня-завтра помочь исправить некоторые ошибки, косяки с ...

    OpenCartocStore
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Нужен дизайн

    Нужен дизайн для сайта услуг (натяжные потолки). Сайт будет иметь стандартные элементы (шапка, крошки, футер) + одно меню общее двухуровневое + одно меню каталога потолков трехуровневое. Саму стилистику хотелось бы в современном виде наподобие proektpro.su В заявке пишите сроки, ...

    Дизайн сайтов51 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Сграбить сайт

    Сграбить так, чтобы он открывался и по его меню можно было ходить https://shop.diamondclub.moscow Пишите время, которое у вас это займет и стоимость. Если у вас нет тут нормальной репутации(отзывов), то оплата только по факту выполнения задания

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Правки на Opencart

    1. В любой категории товаров ссылки пагинации, Показать еще и изменить выдаваемое кол-во товаров на странице видимо имеют ссылки абсолютные с http и потому не работают. Надо соответственно либо сменить везде на https, либо сделать ...

    OpenCart
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • На Битриксе нужны следующие доработки для интернет-магазина

    Есть интернет-магазин japanstyle27.ru на Битриксе. Вот что нужно сделать https://docs.google.com/document/d/1HU0utrx4nGtpYE7xWmabQEEuD6FaACvWzyxnYW7wx0Y/edit?usp=sharing Пишите сроки и стоимость Если какие-то вопросы, в личку

    Битрикс
    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Копирайтинг для лендинга

    Я вам даю: [list][*]что продаем[*]преимущества/выгоды продукта/услуги[*]от чьего лица продается[*]регалии того лица, от кого продаем или той компании[*]варианты предложений/тарифы[/list] Ваша задача создать из этого контент лендинга - главный заголовок-оффер и подзаголовок к нему - блоки (их заголовки, если считаете нужным ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • 1 статья seo-рерайтинга

    Статья длиной в 6100 сбп. Нужно сделать их рерайт. но с учетом пожеланий по употреблению каких-то слов, которые мне важны с точки зрения SEO. Это именно пожелания, т.е. все-таки главное сохранить качество текста с точки зрения смыслов ...

    SEO-рерайтинг
    Рерайтинг24 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Несколько рерайтов с SEO небольших статей по одной теме

    Нужно сделать их рерайт. но с учетом пожеланий по употреблению каких-то слов, которые мне важны с точки зрения SEO. Это именно пожелания, т.е. все-таки главное сохранить качество текста с точки зрения смыслов (воды лить для этого ...

    Рерайтинг11 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Написание серии статей на женскую тематику

    Опишу все что для меня важно при написании: [list=1][*]Хорошо, если вы понимаете женскую аудиторию и понимаете как нужно для нее писать, чтобы они это читали. Тематики будут разные: психология, красота, питание, хобби..[*]Здорово, если вы знакомы с ...

    Копирайтинг26 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Небольшие правки сайта на ModX

    В слайдере на главной есть кнопки http://prntscr.com/125remr В одном слайде на место кнопки установить вызов квиза (marquiz). Во втором слайде на место кнопки установить вызов всплывающей простой формы с отправкой данных. Пишите сроки и стоимость.

    MODX
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Перенести сайт на Wordpress

    Есть сайт transmissionpro.ru На малоизвестной Danneo CMS. Движок так по-дурацки построен, что сколько мы не старались со знакомым программистом сделать так, чтобы сайт грузился быстро, максимум чего мы смогли добиться с этим движком и структурой это вот ...

    WordPressСайт на WordPress
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать ряд качественных SEO текстов

    [list=1][*]Неплохо было бы, чтобы вам была знакома тематика или что-то около - торговые павильоны, киоски.[*]Здорово, если вы знакомы с фильтрами Баден-баден и понимаете как нужно писать текст, чтобы он не воспринимался как спамный. [*]Здорово, если вы ...

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Новогоднее оформление магазина

    Есть магазин на Opencart (OC Store 2.3) [url=https://всемшторы.рф]всемшторы.рф[/url] Нужно оперативно сделать ему новогоднее оформление. Только так, чтобы можно было потом вернуть обратно (мне можете объяснить что вот эти файлы заменить на такие-то, например).

    OpenCart
    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработать модуль для Opencart

    У меня магазин на OC Store 2.3 Есть такой модуль Подарок к заказу (http://prntscr.com/vlc05c) Там можно выбрать товары, которые являются подарками, задать что подарок от суммы заказа ХХХ руб. Все работает, все ок. Но нужно два момента доработать: 1. Чтобы ...

    OpenCart
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Добавить нестандартное правило к выгрузке из 1С

    Помощь удаленная (через TeamViewer, Anydesk и т.п.) Есть 1С 8.3 УТ 11, есть сайт на phpshop. У них есть обработчик, выглядит вот так http://prntscr.com/vhbmi7 На github он есть. Но в нем нет стандартной возможности задать условие, чтобы выгружались только ...

    1С-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад
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Отзывы фрилансеров
Levelupmarketing
Павел 
31 годРоссия
3 года в сервисе
Был
год назад
$6
10 баллов
3 года назад
Небольшие правки сайта на ModX
Всё хорошо. Приятный заказчик. Оплата вовремя. Рекомендую.
Всем доволен. Все сделано качественно и в срок. Рекомендую.
Ответный отзыв
Minnullin
20 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$25
10 баллов
3 года назад
Доработать модуль для Opencart
Очень был рад поработать с данным заказчиком, адекватный, сделал предоплату, все на высшем уровне. С моей стороны была задержка по срокам, вошёл в положении, я предоставил скидку и мы закончили работу, рекомендую!
Программист хороший, но может пропасть и затянуть сроки. Но компенсирует вам это. Поэтому думаю можно к нему обращаться, но в случаях когда не жесткие сроки.
Ответный отзыв
freelancedeness
Денис 
29 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
3 года назад
Правки по Opencart
Отличный заказчик! Относится ко всему адекватно и с пониманием. Оплата мгновенная! Всем рекомендую к сотрудничеству :)
Денис, спасибо. Все как просил. Рекомендую.
Ответный отзыв
webx
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
3 года назад
Правка вывода товаров в Opencart
Отлично поработали - интересная задача, своевременная оплата. Рекомендую!
Все отлично, Рекомендую
Ответный отзыв
Romanavr
Роман 
26 летЧехия
8 лет в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
3 года назад
Правка вывода товаров в OC Store 2.3
Ответственный заказчик, рекомендую
Все ок
Ответный отзыв