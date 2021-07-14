smilesmile

Есть сайт на Тильде. В первую очередь меня интересует одна страница. Снаружи страница как страница https://shop.diamondclub.moscow/rings Но она так сделана, что в админке Тильды видно, что все блоки сделаны по 2 или три раза, каждый сделан и настроен отображаться ...
Вячеслав Гайсин smilesmilesmilesmile
- HTML-верстка2 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
Была задача сделать скрипт, в который будут зашиты 8 вопросов условно типа Х и 8 вопросов условно типа Y. На каждый из вопросов предполагалось что будет выводиться "Согласны ли вы с таким-то утверждением" и от 1 ...Веб-программирование2 заявкиЗакрытгод назад
Модуль Ozon Rocket доставка Установил, все настроил как полагается. Но почему-то не выводится при заказе в секции Доставки P.S. У меня версия OCStore 2.3 стоит модуль Simple стоит модуль расчета доставки Почты России (он выводится нормально все рассчитанное) есть документация к ...Веб-программированиенет заявокЗакрытгод назад
Есть магазин на OCstore 2.3 Kupihudi.ru Там стоит модуль расчета доставки через Почту России Стоит модуль Simple (все настройки оставил по умолчанию) Стоит модуль для Robokassa (Вроде все настроено и Робокасса активирована). Нужно сегодня-завтра помочь исправить некоторые ошибки, косяки с ...Веб-программирование3 заявкиЗакрытгод назад
Ищу того, кто знает поисковый движок ElasticSearch (на сайте на WordPress Woocommerce, хотя я думаю это не важно) P.S. На Node JS Подробности в личкуВеб-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
Нужен дизайн для сайта услуг (натяжные потолки). Сайт будет иметь стандартные элементы (шапка, крошки, футер) + одно меню общее двухуровневое + одно меню каталога потолков трехуровневое. Саму стилистику хотелось бы в современном виде наподобие proektpro.su В заявке пишите сроки, ...Дизайн сайтов51 заявкаЗакрыт2 года назад
Сграбить так, чтобы он открывался и по его меню можно было ходить https://shop.diamondclub.moscow Пишите время, которое у вас это займет и стоимость. Если у вас нет тут нормальной репутации(отзывов), то оплата только по факту выполнения заданияВеб-программирование5 заявокЗакрыт2 года назад
1. В любой категории товаров ссылки пагинации, Показать еще и изменить выдаваемое кол-во товаров на странице видимо имеют ссылки абсолютные с http и потому не работают. Надо соответственно либо сменить везде на https, либо сделать ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт2 года назад
Есть интернет-магазин japanstyle27.ru на Битриксе. Вот что нужно сделать https://docs.google.com/document/d/1HU0utrx4nGtpYE7xWmabQEEuD6FaACvWzyxnYW7wx0Y/edit?usp=sharing Пишите сроки и стоимость Если какие-то вопросы, в личкуИнтернет-магазины4 заявкиЗакрыт2 года назад
Откликайтесь только, если у вас есть реально какое-то медицинское образование. Пишите в заявке какое оно у вас есть и стоимость за 1000 сбпКопирайтинг15 заявокЗакрыт2 года назад
Я вам даю: [list][*]что продаем[*]преимущества/выгоды продукта/услуги[*]от чьего лица продается[*]регалии того лица, от кого продаем или той компании[*]варианты предложений/тарифы[/list] Ваша задача создать из этого контент лендинга - главный заголовок-оффер и подзаголовок к нему - блоки (их заголовки, если считаете нужным ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт2 года назад
Статья длиной в 6100 сбп. Нужно сделать их рерайт. но с учетом пожеланий по употреблению каких-то слов, которые мне важны с точки зрения SEO. Это именно пожелания, т.е. все-таки главное сохранить качество текста с точки зрения смыслов ...Рерайтинг24 заявкиЗакрыт2 года назад
Нужно сделать их рерайт. но с учетом пожеланий по употреблению каких-то слов, которые мне важны с точки зрения SEO. Это именно пожелания, т.е. все-таки главное сохранить качество текста с точки зрения смыслов (воды лить для этого ...Рерайтинг11 заявокЗакрыт2 года назад
Опишу все что для меня важно при написании: [list=1][*]Хорошо, если вы понимаете женскую аудиторию и понимаете как нужно для нее писать, чтобы они это читали. Тематики будут разные: психология, красота, питание, хобби..[*]Здорово, если вы знакомы с ...Копирайтинг26 заявокЗакрыт3 года назад
В слайдере на главной есть кнопки http://prntscr.com/125remr В одном слайде на место кнопки установить вызов квиза (marquiz). Во втором слайде на место кнопки установить вызов всплывающей простой формы с отправкой данных. Пишите сроки и стоимость.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен3 года назад
Есть сайт transmissionpro.ru На малоизвестной Danneo CMS. Движок так по-дурацки построен, что сколько мы не старались со знакомым программистом сделать так, чтобы сайт грузился быстро, максимум чего мы смогли добиться с этим движком и структурой это вот ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт3 года назад
[list=1][*]Неплохо было бы, чтобы вам была знакома тематика или что-то около - торговые павильоны, киоски.[*]Здорово, если вы знакомы с фильтрами Баден-баден и понимаете как нужно писать текст, чтобы он не воспринимался как спамный. [*]Здорово, если вы ...Копирайтинг15 заявокЗакрыт3 года назад
Есть магазин на Opencart (OC Store 2.3) [url=https://всемшторы.рф]всемшторы.рф[/url] Нужно оперативно сделать ему новогоднее оформление. Только так, чтобы можно было потом вернуть обратно (мне можете объяснить что вот эти файлы заменить на такие-то, например).Интернет-магазины5 заявокЗакрыт3 года назад
У меня магазин на OC Store 2.3 Есть такой модуль Подарок к заказу (http://prntscr.com/vlc05c) Там можно выбрать товары, которые являются подарками, задать что подарок от суммы заказа ХХХ руб. Все работает, все ок. Но нужно два момента доработать: 1. Чтобы ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен3 года назад
Помощь удаленная (через TeamViewer, Anydesk и т.п.) Есть 1С 8.3 УТ 11, есть сайт на phpshop. У них есть обработчик, выглядит вот так http://prntscr.com/vhbmi7 На github он есть. Но в нем нет стандартной возможности задать условие, чтобы выгружались только ...1С-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад