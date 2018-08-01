Объекты мебели, вид сверху, без фона.

Здравствуйте!

Необходимо нарисовать иконки мебели, примерно как здесь, только без перспективы (объема), а с точным видом сверху.

Примерно нужно около 30 разных объектов (стулья, кресла, диваны и т.д.)

Возможно вам проще будет не рисовать с нуля, а по средством ретуши фото, как здесь. Такой метод тоже подойдет, главное чтобы итоговое фото не нарушало чьих-то авторских прав.

Пожалуйста, укажите в комментарии примерную стоимость одного объекта.

Благодарю за внимание!