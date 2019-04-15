Схема/Флаер/Диаграмма

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен7 заявок221 просмотр

Всем привет! Я ищу помощь в создании красивой диаграммы которую я смогу разместить на флаере и на веб-сайте, и в которой я сама смогу изменять данные в дальнейшем.  Нужно сделать диаграмму удобной для восприятия, возможно 3D, поделить цветами, и разместить данные внутри так чтобы было просто и понятно. Идея показать как удаленность от центра по времени влияет на цену домов в разных городах и зип-кодах. 

7 лет назад
guest_15150143660453
7 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

lev4yk
Лев 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
25 отзывов(-1)
7 лет назад
$50
4 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

lev4yk
Лев 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
25 отзывов(-1)
7 лет назад