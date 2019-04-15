Схема/Флаер/Диаграмма

Всем привет! Я ищу помощь в создании красивой диаграммы которую я смогу разместить на флаере и на веб-сайте, и в которой я сама смогу изменять данные в дальнейшем. Нужно сделать диаграмму удобной для восприятия, возможно 3D, поделить цветами, и разместить данные внутри так чтобы было просто и понятно. Идея показать как удаленность от центра по времени влияет на цену домов в разных городах и зип-кодах.