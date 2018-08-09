Доброго времени суток! Нужно нарисовать простой логотип в векторе для турагентства в формате .ai

Название агентства EQUATOUR (экватор)

Нужна сфера на подобие того, что указано в примере или обыграть букву Е. (без пальм и тд)

Нужно пару вариантов, но оригинальных не с интернета.

Оплата на вебмани в дол. или на карту приватбанка в грн.