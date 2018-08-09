Нарисовать простой логотип в векторе для турагентства

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен40 заявок467 просмотров

Доброго времени суток! Нужно нарисовать простой логотип в векторе для турагентства в формате .ai

Название агентства EQUATOUR (экватор)

Нужна сфера на подобие того, что указано в  примере или обыграть букву Е. (без пальм и тд)

Нужно пару вариантов, но оригинальных не с интернета.

Оплата на вебмани в дол. или на карту приватбанка в грн.

7 лет назад
Grimmgray
39 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

oliagaidouche
36 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
7 лет назад
$5
2 дня
Спасибо Ольге за быстро выполненное задание. Общение на 5, выполнение на 5, скорость тоже 5. Учла все мои замечания, просьбы поменять, повторные просьбы - с пониманием отнеслась к смене требований с моей стороны. Результат отличный, все супер! Рекомендую к сотрудничеству, буду обращаться сам!
Приємно співпрацювати)))дякую

Заявки фрилансеров

oliagaidouche
36 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
7 лет назад