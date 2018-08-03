Создать фон для написания постов в фб

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Закрыт12 заявок227 просмотров

"Коза" для того чтобы накладывать текст (шутки, цитаты и т.д.). В приложении то что нравиться. Надпись SkyNet

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7 лет назад
Aleanza
Андрей 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров