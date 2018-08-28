Отрисовать набросок логотипа

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен12 заявок233 просмотра

Логотип уже придуман, простой. В одном цвете.

7 лет назад
Juwelir
Виктор 
62 года
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

folayt
30 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$5
1 день
Превзошел все ожидания. Подстраивается под желания заказчика, выполняет работу на высоком уровне! Грамотный специалист. Буду продолжать с ним сотрудничество ! Рекомендую всем без исключения!
Цель задачи была корректно сформулирована. Моментальный фидбэк от заказчика по поводу выполненной работы. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

folayt
30 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад