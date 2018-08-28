Дизайн логотипов, разработка фирменного стиля, web-дизайн
На протяжении уже более 4-х лет занимаюсь разработкой логотипов, фирменных стилей, дизайн-макетов сайтов.
Гарантировано выполнение работы в оговоренные сроки.
Работаю по ТЗ.
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Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
7 лет назад
Максимально удивлен подходом данного исполнителя. Рекомендую, справился с поставленной задачей в кратчайшие сроки. Будем сотрудничать и в будущем.
Ответный отзыв
Чётко сформирована задача. Уместные замечания
$5
10 баллов
7 лет назад
Превзошел все ожидания. Подстраивается под желания заказчика, выполняет работу на высоком уровне! Грамотный специалист. Буду продолжать с ним сотрудничество ! Рекомендую всем без исключения!
Ответный отзыв
Цель задачи была корректно сформулирована. Моментальный фидбэк от заказчика по поводу выполненной работы. Рекомендую!