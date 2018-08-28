folayt

Дмитрий folayt

 
30 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Дизайн логотипов, разработка фирменного стиля, web-дизайн

На протяжении уже более 4-х лет занимаюсь разработкой логотипов, фирменных стилей, дизайн-макетов сайтов.

Гарантировано выполнение работы в оговоренные сроки.

Работаю по ТЗ.

https://www.behance.net/dvoruanin_dima

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Отзывы заказчиков

AndreyBBB23
Андрей 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
5 отзывов
$25
10 баллов
7 лет назад
Создать логотип для баскетбольной лиги
Максимально удивлен подходом данного исполнителя. Рекомендую, справился с поставленной задачей в кратчайшие сроки. Будем сотрудничать и в будущем.
Чётко сформирована задача. Уместные замечания
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Juwelir
Виктор 
62 года
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Отрисовать набросок логотипа
Превзошел все ожидания. Подстраивается под желания заказчика, выполняет работу на высоком уровне! Грамотный специалист. Буду продолжать с ним сотрудничество ! Рекомендую всем без исключения!
Цель задачи была корректно сформулирована. Моментальный фидбэк от заказчика по поводу выполненной работы. Рекомендую!
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