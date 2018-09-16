Создать логотип для баскетбольной лиги

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен25 заявок312 просмотров

Необходимо создать логотип для баскетбольной лиги в нескольких вариациях. Примерное название ("Лига развития 2018/19", "Баскетбольная лига развития 2018/19", "Баскетбольная лига. Лига развития 2018/19").

7 лет назад
AndreyBBB23
Андрей 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 отзывов

Выбранный исполнитель

folayt
30 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$25
2 дня
Максимально удивлен подходом данного исполнителя. Рекомендую, справился с поставленной задачей в кратчайшие сроки. Будем сотрудничать и в будущем.
Чётко сформирована задача. Уместные замечания

Заявки фрилансеров

folayt
30 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад