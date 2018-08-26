Логотип создать. Предложить варианты

$44
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт16 заявок200 просмотров

Разработать лого для компании социального строительства.

Современно и со вкусом, минималистично, но со смыслом. 

Ищем ответственного исполнителя со знанием дела.

Тз в личные сообщения.

7 лет назад
Agatha_sun
Агата 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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