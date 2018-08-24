Доработать логотип для сайта-полиграфии Перерисовать более современным

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Закрыт26 заявок244 просмотра

Доработать логотип для сайта. Сделать существующий более современным

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7 лет назад
allex-under
Андер 
43 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров